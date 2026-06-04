Опасные "покатушки": иностранного лихача на BMW арестовали в Астане
Фото: Zakon.kz
Автомобилиста, устроившего дрифт прямо на проезжей части, привлекли к ответственности в Астане. Он будет отбывать наказание за решеткой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РК 4 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz
По данным ведомства, факт опасного вождения выявили операторы Центра оперативного управления департамента полиции Астаны.
Информацию о нарушении оперативно передали патрульным нарядам, которые установили личность водителя и задержали его.
"Установлено, что дрифт совершался на автомобиле BMW. За рулем находился 29-летний иностранный гражданин. Он привлечен к административной ответственности за опасное маневрирование, нарушение правил эксплуатации транспортного средства, а также за мелкое хулиганство", – уточнили в ДП Астаны.
По решению суда водителю назначили арест сроком на 15 суток, а его автомобиль отвезли на коммунальную стоянку.
Полиция напоминает: агрессивное вождение, дрифт и демонстративное нарушение правил дорожного движения представляют угрозу безопасности окружающих. Такие факты будут жестко пресекаться.
Ранее водителя Mercedes наказали за ночной дрифт в Алматы.
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