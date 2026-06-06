Ночное ДТП в Алматы вызвало истерику у ребенка и госпитализацию его мамы

Ночью 7 июня столкновение между Volkswagen Tiguan и Renault Duster стало причиной шокового состояния у ребенка-пассажира и госпитализации его матери в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП случилось на восточной объездной, севернее ул. Толе би. Со слов водителя Renault, по пути на восточную объездную он заметил ДТП. Остановившись, он включил поворотник и стал смотреть в зеркало, чтобы объехать стоящих в правом ряду участников дорожно-транспортного происшествия.

Не успев начать движение, в него на полном ходу врезается следовавший по пути Volkswagen Tiguan. Пока, по невыясненным обстоятельствам, он изначально двигался в среднем ряду, но затем свернул вправо, где как раз таки стоял Renault Duster, а перед ним – участники случившегося ранее ДТП.

Так как у Renault для объезда ДТП были выкручены колеса налево, от мощного удара его отбросило в сторону встречного движения. В результате Renault Duster жестко столкнулся с железным отбойником, который и спас его от вылета на полосу встречного движения.

В салоне находились ребенок и супруга водителя. Ребенок оказался в шоковом состоянии. Его осмотрели медики, но госпитализация не потребовалась. Также осмотрели других участников ДТП, среди которых госпитализировали супругу водителя Renault Duster.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия в северном направлении по восточной объездной образовался очень крупный затор.

Оформлением этого ДТП занялся на месте сотрудник дорожной полиции.

Ранее опасный маневр привел к серьезной аварии с пострадавшими в Карагандинской области.