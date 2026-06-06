#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Ночное ДТП в Алматы вызвало истерику у ребенка и госпитализацию его мамы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 03:20 Фото: Zakon.kz
Ночью 7 июня столкновение между Volkswagen Tiguan и Renault Duster стало причиной шокового состояния у ребенка-пассажира и госпитализации его матери в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП случилось на восточной объездной, севернее ул. Толе би. Со слов водителя Renault, по пути на восточную объездную он заметил ДТП. Остановившись, он включил поворотник и стал смотреть в зеркало, чтобы объехать стоящих в правом ряду участников дорожно-транспортного происшествия.

Не успев начать движение, в него на полном ходу врезается следовавший по пути Volkswagen Tiguan. Пока, по невыясненным обстоятельствам, он изначально двигался в среднем ряду, но затем свернул вправо, где как раз таки стоял Renault Duster, а перед ним – участники случившегося ранее ДТП.

Так как у Renault для объезда ДТП были выкручены колеса налево, от мощного удара его отбросило в сторону встречного движения. В результате Renault Duster жестко столкнулся с железным отбойником, который и спас его от вылета на полосу встречного движения.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 03:20

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 03:20

Фото: Zakon.kz

В салоне находились ребенок и супруга водителя. Ребенок оказался в шоковом состоянии. Его осмотрели медики, но госпитализация не потребовалась. Также осмотрели других участников ДТП, среди которых госпитализировали супругу водителя Renault Duster.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 03:20

Фото: Zakon.kz

В результате данного дорожно-транспортного происшествия в северном направлении по восточной объездной образовался очень крупный затор.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 03:20

Фото: Zakon.kz

Оформлением этого ДТП занялся на месте сотрудник дорожной полиции.

Ранее опасный маневр привел к серьезной аварии с пострадавшими в Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Публичный дом выявили полицейские в Бостандыкском районе Алматы
17:44, 07 июня 2026
Массаж с продолжением: подпольное "логово страсти" накрыли в элитном районе Алматы
Ночная авария в Алматы
05:20, 04 мая 2025
Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы
Ночная авария в Алматы
02:31, 10 сентября 2024
Три пассажира пострадали в ночном ДТП в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: