Попытка знакомства обернулась для актюбинца судом и крупной выплатой

В Актобе 20-летнего парня осудили за хулиганство после жестокого нападения на девушку. Пьяный дебошир дважды ударил горожанку по лицу за отказ познакомиться, передает Zakon.kz.

Как сообщает 7 июня 2026 года издание "Диапазон", инцидент случился ночью около ночного клуба на центральном проспекте. Молодой человек был пьян, он подошел к двум девушкам недалеко от входа, чтобы познакомиться с одной из них.

После отказа он грубо схватил за руку девушку, а потом ударил ее ладонью по щеке. Девушка попыталась избежать конфликта и отошла в сторону. Но тот снова подошел к ней и опять ударил ее ладонью по лицу. После второго удара девушка потеряла равновесие и упала на землю, перевернувшись через ограждение.

Работник клуба вызвала полицию, и дебошир оказался в суде по обвинению в хулиганстве. Он вину не признал и просил его оправдать.

Уверял, что это девушки были пьяными, хотели с ним познакомиться, одна даже замахнулась на него сумкой, а он лишь просил их успокоиться. Суд установил, что обвиняемый обманывает и что он действительно два раза ударил девушку по лицу.

Сама потерпевшая не простила обвиняемого и просила суд строго его наказать.

"Суд приговорил его за хулиганство к 1 году ограничения свободы (вид наказания, при котором осужденный находится на воле, но с некоторыми ограничениями). Его предупредили, что если нарушит установленные требования, то ему могут назначить реальный срок в колонии. Также суд обязал его выплатить потерпевшей 500 тысяч тенге за моральный ущерб", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актобе большая семья, потерявшая в результате взрыва мать, теперь вынуждена начинать жизнь практически с нуля.