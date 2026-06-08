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Происшествия

Пьяная водитель снесла людей у дома на юге Казахстана: погибли двое детей и женщина

машина наехала на людей в Арыси, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 16:21 Фото: Telegram/Kozachkov offside
В городе Арыси Туркестанской области в результате наезда погибли двое детей и женщина, водитель скрылась, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 6 июня 2026 года по ул. Сейтбекова.

Согласно появившейся в Telegram-канале Kozachkov offsidе информации, 52-летняя водитель врезалась в забор частного дома, перед которым на лавочке сидели несколько человек. В результате погибли двое маленьких детей и беременная женщина. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Сообщается, что водитель работает в школе учителем и в момент аварии была в алкогольном опьянении.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области сообщили, что по факту ДТП, в результате которого погибли три человека и двое травмированы, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, в городе Арыси водитель автомобиля марки JAC, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на нескольких человек, после чего скрылась с места происшествия. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В результате ДТП на месте скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – прокомментировали в полиции.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит все необходимые мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция также призвала граждан не распространять недостоверную информацию и доверять исключительно официальным источникам.

В Алматы начался процесс по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби, в котором погибли три человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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