Пьяная водитель снесла людей у дома: в МВД прокомментировали смертельное ДТП на юге Казахстана

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 9 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса подтвердил, что расследование смертельного ДТП в Туркестанской области, где погибли женщина и двое детей, ведется по факту аварии в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов подтвердил, что расследование ДТП в Туркестанской области, где женщина сбила семью, ведется по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Изначально в ходе расследования были установлены данные, указывающие на нахождение виновного водителя в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело расследуется по статье 345 прим. 1, то есть по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемое лицо взято под стражу", – дополнил он.

На вопрос о возможном наказании Санжар Адилов заявил, что меру ответственности будет определять суд, поэтому сейчас преждевременно говорить о конкретном наказании.

8 июня 2026 года стало известно, что в Арыси Туркестанской области в результате наезда погибли двое детей и женщина.