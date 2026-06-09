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Общество

Пьяная водитель снесла людей у дома: в МВД прокомментировали смертельное ДТП на юге Казахстана

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:59 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 9 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса подтвердил, что расследование смертельного ДТП в Туркестанской области, где погибли женщина и двое детей, ведется по факту аварии в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов подтвердил, что расследование ДТП в Туркестанской области, где женщина сбила семью, ведется по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Изначально в ходе расследования были установлены данные, указывающие на нахождение виновного водителя в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело расследуется по статье 345 прим. 1, то есть по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемое лицо взято под стражу", – дополнил он.

На вопрос о возможном наказании Санжар Адилов заявил, что меру ответственности будет определять суд, поэтому сейчас преждевременно говорить о конкретном наказании.

8 июня 2026 года стало известно, что в Арыси Туркестанской области в результате наезда погибли двое детей и женщина.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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