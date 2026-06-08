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Происшествия

Известный казахстанский спортсмен погиб в страшной аварии

Казахстанский футболист скончался после страшного ДТП под Карагандой, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 18:51 Фото: instagram/kmff.kz
В Караганде после страшного дорожно-транспортного происшествия скончался известный 30-летний футзалист команды Elim-ai Kokshetau и тренер детского футбольного клуба "Скаут" Илья Буртовой, передает Zakon.kz.

Трагическая авария, унесшая жизнь перспективного спортсмена, произошла 6 июня 2026 года на первом километре автодороги вблизи поселка Дубовка Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, виновником ДТП мог стать молодой водитель.

"По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra под управлением 44-летнего водителя", – прокомментировали в ведомстве 8 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Удар оказался огромной силы. В результате столкновения сам водитель Chevrolet Cobalt и двое его пассажиров, среди которых находился Илья Буртовой, получили серьезные травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Футболиста доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова в критическом состоянии, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Данный факт уже официально зарегистрирован в полиции, в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.

В связи с трагической и безвременной утратой Казахстанская федерация мини-футбола выразила глубокие и искренние соболезнования родным, близким, а также коллегам спортсмена.

"Казахстанская федерация минифутбола выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. С глубоким прискорбием восприняли известие о кончине. В этот тяжелый момент разделяем боль утраты вместе с семьей, друзьями и всеми, кто знал и ценил этого человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Желаем родным и близким сил, терпения и мужества пережить это тяжелое испытание. Скорбим вместе с вами", – отмечается в официальном обращении спортивного ведомства.

Ранее сообщалось, что умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов.

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Канат Болысбек
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