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Происшествия

Семь человек погибли в страшном ДТП на юге Казахстана: возбуждено уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 08:11 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни семи человек, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области сообщили, что ДТП произошло 15 июля 2026 года на автодороге Шаян – Екпинди в Байдибекском районе.

По предварительным данным, в ночное время на трассе столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Passat.

В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек погибли на месте.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее решение", – прокомментировали инцидент 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также быть предельно внимательными за рулем.

Ранее сообщалось, что BMW вылетел с дороги и снес декоративный шар у музея искусств в Алматы.

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Канат Болысбек
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