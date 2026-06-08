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Происшествия

Акмолинцы за два дня обеднели почти на 30 млн тенге из-за новых уловок мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 23:30 Фото: freepik
Всего за два выходных дня жители Акмолинской области пополнили кошельки интернет-мошенников почти на 30 млн тенге. Об этом 8 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Самой популярной уловкой уик-энда стала схема с "заменой электросчетчиков". На нее попался житель Аршалынского района, которого злоумышленники обрабатывали в течение трех дней.

Сельчанин не просто оформил кредит на 5,5 млн тенге, но и занял деньги у знакомых, после чего вместе с личными сбережениями перевел мошенникам около 8 млн тенге.

По аналогичному сценарию была обманута и учительница из Атбасарского района – под предлогом замены прибора учета неизвестные убедили женщину продиктовать код из SMS-сообщения, после чего завладели ее 4,3 млн тенге.

Еще один крупный факт зарегистрировали в Степногорске, где аферисты прикинулись курьерами.

"Представившись сотрудниками службы доставки, мошенники связались с местным жителем и под различными предлогами убедили его совершить 10 денежных переводов. Общая сумма ущерба превысила 7,7 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским уже удалось установить личности восьми дропперов, через счета которых были выведены похищенные денежные средства", – сообщили в ДП.

По всем семи фактам уже официально начаты досудебные расследования. Полицейские в очередной раз призывают казахстанцев к бдительности и просят ни в коем случае не сообщать посторонним лицам коды из SMS, пароли и реквизиты карт.

Важно помнить, что сотрудники банков, коммунальных служб или доставки никогда не требуют по телефону оформлять кредиты или переводить деньги на "безопасные счета". При любом подозрительном звонке нужно немедленно положить трубку.

Ранее акмолинские полицейские раскрыли крупную квартирную кражу. Из дома местного жителя вынесли деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 млн тенге.

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Канат Болысбек
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