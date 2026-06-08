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Происшествия

Кража крупной суммы в Караганде: видеозапись заставила вора скрываться от родных

Карагандинец из-за видео перестал появляться дома и у близких родственников, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:13 Фото: скриншот видео
В Караганде 35-летний мужчина, воспользовавшись моментом, совершил кражу более 1,2 млн тенге из припаркованной "Газели". Об этом 8 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, отпечатки его пальцев, обнаруженные на месте происшествия, помимо владельца автомобиля, помогли полицейским выйти на его след.

Видеозаписи с камер наблюдения также сыграли ключевую роль, зафиксировав момент совершения преступления и предоставив доказательства виновности подозреваемого.

"Понимая, что его действия могли быть зафиксированы, подозреваемый попытался скрыться, перестав появляться по месту своего постоянного проживания и у близких родственников", – говорится в сообщении.

Однако оперативные действия полицейских в рамках оперативно-розыскных мероприятий позволили быстро установить его местонахождение, что привело к последующему задержанию. В момент задержания мужчина полностью признал свою вину.

В качестве вещественного доказательства он добровольно вернул барсетку. К сожалению, деньги уже были потрачены злоумышленником. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что казахстанец украл женское белье и устроил распродажу прямо в ТЦ.

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Канат Болысбек
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