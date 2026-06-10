В Алматы 71-летний пенсионер покончил с собой
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы зафиксирован трагический случай. По предварительным данным, 71-летний мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, трагедия произошла в частном секторе в вечернее время.
Известно, что при жизни мужчина страдал рядом серьезных заболеваний. Со слов близких, он неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью.
"По данному факту районным подразделением полиции проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматы
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
5 июня стало известно, что в Алматы женщина выбросилась из окна высотки.
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