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Происшествия

В Алматы 71-летний пенсионер покончил с собой

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:24 Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы зафиксирован трагический случай. По предварительным данным, 71-летний мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, трагедия произошла в частном секторе в вечернее время.

Известно, что при жизни мужчина страдал рядом серьезных заболеваний. Со слов близких, он неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью.

"По данному факту районным подразделением полиции проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматы

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

5 июня стало известно, что в Алматы женщина выбросилась из окна высотки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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