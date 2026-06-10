В Алматы 71-летний пенсионер покончил с собой

В Турксибском районе Алматы зафиксирован трагический случай. По предварительным данным, 71-летний мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, трагедия произошла в частном секторе в вечернее время.

Известно, что при жизни мужчина страдал рядом серьезных заболеваний. Со слов близких, он неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью.

"По данному факту районным подразделением полиции проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Алматы

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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