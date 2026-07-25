#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
События

В Алматы во время проверки нашли похищенное ружье 2018 года

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 17:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Медеуском районе Алматы во время оперативно-профилактического мероприятия "Қару" полицейские обнаружили в оружейном сейфе местного жителя незарегистрированный обрез гладкоствольного охотничьего ружья, сообщает Zakon.kz.

Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением правил хранения гражданского оружия. Помимо зарегистрированных ружей, сотрудники полиции нашли обрез, происхождение которого вызвало вопросы.

По словам владельца, оружие он нашел весной этого года во время охоты в районе реки Или. Мужчина забрал находку домой и хранил ее в сейфе, не сообщив о ней в полицию и не сдав добровольно.

Проверка по полицейским базам данных показала, что обнаруженное ружье числится похищенным с 2018 года и проходит вещественным доказательством по ранее возбужденному уголовному делу.

Оружие изъято. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что найденное оружие нельзя хранить или перевозить самостоятельно. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел, поскольку незаконное хранение оружия влечет ответственность.

Ранее в Алматы задержали расклейщика QR-кодов с рекламой наркомаркета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Ружье, патроны
16:58, 14 июля 2026
Опасную находку обнаружили среди строительного мусора в Алматы
полицейский, ружье, участок
09:58, 26 мая 2026
Казахстанец случайно нашел культовое ружье с мировой историей
Пассажирские перевозки
19:26, 21 ноября 2025
Проверки пассажирских перевозок усилили в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева остановилась в шаге от финала турнира WTA 250 в Гамбурге
17:17, Сегодня
Жибек Куламбаева остановилась в шаге от финала турнира WTA 250 в Гамбурге
Казахстанские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Азии по пенчак силату
16:45, Сегодня
Казахстанские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Азии по пенчак силату
Казахстан завоевал первую медаль домашнего турнира WTT Youth Contender
16:00, Сегодня
Казахстан завоевал первую медаль домашнего турнира WTT Youth Contender
В двух последних турах КПЛ дебютировали девять футболистов
15:17, Сегодня
В двух последних турах КПЛ дебютировали девять футболистов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: