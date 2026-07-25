В Алматы во время проверки нашли похищенное ружье 2018 года

В Медеуском районе Алматы во время оперативно-профилактического мероприятия "Қару" полицейские обнаружили в оружейном сейфе местного жителя незарегистрированный обрез гладкоствольного охотничьего ружья, сообщает Zakon.kz.

Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением правил хранения гражданского оружия. Помимо зарегистрированных ружей, сотрудники полиции нашли обрез, происхождение которого вызвало вопросы.

По словам владельца, оружие он нашел весной этого года во время охоты в районе реки Или. Мужчина забрал находку домой и хранил ее в сейфе, не сообщив о ней в полицию и не сдав добровольно.

Проверка по полицейским базам данных показала, что обнаруженное ружье числится похищенным с 2018 года и проходит вещественным доказательством по ранее возбужденному уголовному делу.

Оружие изъято. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что найденное оружие нельзя хранить или перевозить самостоятельно. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел, поскольку незаконное хранение оружия влечет ответственность.

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