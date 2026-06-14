Добивали ногами: кадры жестокого избиения парней в Астане шокировали Казнет

В Сарыаркинском районе Астаны произошла массовая драка с участием группы молодых людей. В Департаменте полиции столицы официально прокомментировали инцидент и сообщили о начале расследования, передает Zakon.kz.

На кадрах очевидцев, появившихся в Сети, отчетливо видно, как толпа агрессивно настроенных парней жестоко избивает и пинает одного человека.

Буквально в нескольких метрах от них разворачивается аналогичная картина – там еще одна группа участников потасовки наносит удары другому парню.

В пресс-службе столичного ДП подтвердили факт группового конфликта и сообщили, что потасовка уже стала поводом для возбуждения уголовного дела.





"По данному факту Управлением полиции района Сарыарка проводится досудебное расследование по факту хулиганства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников происшествия", – сообщили 14 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции также добавили, что по результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось, что в Астане под колеса автомобиля попал несовершеннолетний велосипедист. Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.