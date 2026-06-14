#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Добивали ногами: кадры жестокого избиения парней в Астане шокировали Казнет

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 00:16 Фото: pexels
В Сарыаркинском районе Астаны произошла массовая драка с участием группы молодых людей. В Департаменте полиции столицы официально прокомментировали инцидент и сообщили о начале расследования, передает Zakon.kz.

На кадрах очевидцев, появившихся в Сети, отчетливо видно, как толпа агрессивно настроенных парней жестоко избивает и пинает одного человека.

Буквально в нескольких метрах от них разворачивается аналогичная картина – там еще одна группа участников потасовки наносит удары другому парню.

В пресс-службе столичного ДП подтвердили факт группового конфликта и сообщили, что потасовка уже стала поводом для возбуждения уголовного дела.


"По данному факту Управлением полиции района Сарыарка проводится досудебное расследование по факту хулиганства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников происшествия", – сообщили 14 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции также добавили, что по результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось, что в Астане под колеса автомобиля попал несовершеннолетний велосипедист. Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
массовая драка в Туркестанской области
23:32, 17 февраля 2026
Толпа жестоко избила парня из-за конфликта во время кокпара в Туркестанской области
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
18:46, 24 апреля 2026
Подростки устроили жестокую расправу над сверстниками в Актау – видео
Жестокое избиение в Алматы: полиция задержала нападавших на помощника водителя фуры
21:20, 27 марта 2026
В Алматы избили парня, который помогал водителю фуры – момент попал на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Украинский полузащитник &quot;Ордабасы&quot; может перейти в &quot;Астану&quot;
00:45, 15 июня 2026
Украинский полузащитник "Ордабасы" может перейти в "Астану"
&quot;Все выполнили установку&quot;: наставник &quot;Шахтёра&quot; прокомментировал победу над &quot;Хан-Тенгри&quot;
00:10, 15 июня 2026
"Все выполнили установку": наставник "Шахтёра" прокомментировал победу над "Хан-Тенгри"
Видеообзор поражения &quot;Жениса&quot; от &quot;Улытау&quot; в КПЛ
23:50, 14 июня 2026
Видеообзор поражения "Жениса" от "Улытау" в КПЛ
Видеообзор победы &quot;Астаны&quot; над &quot;Иртышом&quot; в КПЛ
23:15, 14 июня 2026
Видеообзор победы "Астаны" над "Иртышом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: