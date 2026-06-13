На глазах у очевидцев: еще один мальчик на велосипеде попал под машину в Астане

В Астане под колеса автомобиля попал несовершеннолетний велосипедист. Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 июня 2026 года на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Жумабаева. Информация о происшествии изначально появилась в соцсети threads, где очевидец опубликовал пост с фотографией.

"Сейчас на глазах сбили мальчика лет 6-7 на перекрестке Кошкарбаева Жумабаева", – говорится в сообщении.

В департаменте полиции Астаны подтвердили инцидент, заявив, что водитель автомашины Ford допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Стражами порядка установлено, что ребенок на пешеходном переходе, не спешившись с велосипеда, проехал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz в ДП столицы.

Ранее в предгорьях Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера. В результате столкновения автомобиля с барьерным ограждением на автодороге в Алма-Арасанское ущелье пострадали пять человек.