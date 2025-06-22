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Происшествия

Спасатели помогли предотвратить трагедию в Усть-Каменогорске

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 19:35 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске, в районе парка "Самал", во время патрулирования сотрудники ДЧС предотвратили трагедию на воде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, на реке Иртыш спасатели заметили, как мужчину и ребенка начало уносить сильным течением от берега во время купания.

"Они находились в панике и не могли самостоятельно выбраться. Спасатель оперативно-спасательного отряда МЧС Бауржан Капитанов бросил спасательный круг и вытащил на берег 43-летнего отца и его 13-летнего сына", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли восьмилетнего ребенка с дерева в Кокшетау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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