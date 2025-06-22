Спасатели помогли предотвратить трагедию в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске, в районе парка "Самал", во время патрулирования сотрудники ДЧС предотвратили трагедию на воде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, на реке Иртыш спасатели заметили, как мужчину и ребенка начало уносить сильным течением от берега во время купания.

"Они находились в панике и не могли самостоятельно выбраться. Спасатель оперативно-спасательного отряда МЧС Бауржан Капитанов бросил спасательный круг и вытащил на берег 43-летнего отца и его 13-летнего сына", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли восьмилетнего ребенка с дерева в Кокшетау.