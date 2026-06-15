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Происшествия

Переброс смартфонов в колонию предотвратили в ВКО

Переброс смартфонов в колонию предотвратили в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 20:46 Фото: пресс-служба МВД
В Усть-Каменогорске военнослужащие Нацгвардии МВД пресекли попытку доставки смартфонов на территорию исправительного учреждения, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования запретной зоны командир взвода контролерской службы воинской части 6699 вместе с сотрудниками учреждения №16 задержали 41-летнего местного жителя. Он пытался перебросить через внешнее маскировочное ограждение запрещенные предметы, рассказали в пресс-службе МВД РК 15 июня 2026 года.

Нарушителя задержали с поличным. В пакете при нем обнаружили два смартфона. Их тут же изъяли.

По данному факту составлены соответствующие материалы, которые уже переданы сотрудникам компетентных органов для принятия процессуального решения, отметили в МВД.

Ранее 15 телефонов пытались перебросить осужденному в колонию – тоже на востоке Казахстана.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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