Переброс смартфонов в колонию предотвратили в ВКО

В Усть-Каменогорске военнослужащие Нацгвардии МВД пресекли попытку доставки смартфонов на территорию исправительного учреждения, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования запретной зоны командир взвода контролерской службы воинской части 6699 вместе с сотрудниками учреждения №16 задержали 41-летнего местного жителя. Он пытался перебросить через внешнее маскировочное ограждение запрещенные предметы, рассказали в пресс-службе МВД РК 15 июня 2026 года.

Нарушителя задержали с поличным. В пакете при нем обнаружили два смартфона. Их тут же изъяли.

По данному факту составлены соответствующие материалы, которые уже переданы сотрудникам компетентных органов для принятия процессуального решения, отметили в МВД.

Ранее 15 телефонов пытались перебросить осужденному в колонию – тоже на востоке Казахстана.