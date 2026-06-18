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Происшествия

Молодая казахстанка разбилась насмерть, спасаясь из огненной ловушки

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 06:55 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 23-летняя девушка скончалась, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже и быстро заполнил помещение едким дымом, передает Zakon.kz.

Как сообщает 17 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ", пострадавшую с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу. Однако усилия врачей оказались тщетны – девушка скончалась.

"Пациентка была доставлена в Павлодарскую городскую больницу №3. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, в 05:50 была констатирована биологическая смерть. Для установления точной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

Тем временем сотрудникам ДЧС удалось вывести из опасной зоны еще двух человек, включая ребенка. Они были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Павлодаре обычная тренировка в фитнес-клубе едва не закончилась трагедией для местной блогерши по имени Диляра. В ее сумке прямо перед уходом из зала взорвался Power Bank.

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Канат Болысбек
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