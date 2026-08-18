71-летняя казахстанка разбилась насмерть

Жуткий инцидент произошел в Лисаковске Костанайской области: 71-летняя женщина погибла после падения из окна четвертого этажа многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 августа 2026 года в четвертом микрорайоне города. Факт гибели женщины подтвердили в Департаменте полиции региона.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

"В настоящее время расследование продолжается и находится на контроле. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не разглашается", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 18 августа 2026 года в полиции.

17 августа сообщалось о трагедии в Жамбылской области, где при странных обстоятельствах нашли мертвой молодую маму восьмимесячного ребенка.