Крупный пожар в урочище "Аюда" локализован: огонь остановили на площади 13 гектаров

В Восточно-Казахстанской области локализован лесной пожар, возникший на территории Уланского района, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в урочище "Аюда" в пределах КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство". По предварительным данным, огнем были охвачены сухая трава, кустарники и лесная растительность на площади около 13 га.

Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов, ДЧС, десантники "Казавиалесоохраны", а также авиация МЧС. В тушении задействованы два вертолета АО "Казавиаспас".

Работы велись как наземными группами, так и с воздуха. Вертолеты МЧС совершили 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн для локализации очагов возгорания.

Благодаря принятым мерам удалось остановить распространение огня и локализовать основные очаги пожара, не допустив его дальнейшего распространения на значительную территорию.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в лесничестве в Восточном Казахстане.