Крупный пожар в урочище "Аюда" локализован: огонь остановили на площади 13 гектаров
Возгорание произошло в урочище "Аюда" в пределах КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство". По предварительным данным, огнем были охвачены сухая трава, кустарники и лесная растительность на площади около 13 га.
Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов, ДЧС, десантники "Казавиалесоохраны", а также авиация МЧС. В тушении задействованы два вертолета АО "Казавиаспас".
Работы велись как наземными группами, так и с воздуха. Вертолеты МЧС совершили 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн для локализации очагов возгорания.
Благодаря принятым мерам удалось остановить распространение огня и локализовать основные очаги пожара, не допустив его дальнейшего распространения на значительную территорию.
Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в лесничестве в Восточном Казахстане.