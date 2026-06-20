Крупный пожар разгорелся в лесничестве в Восточном Казахстане: подняты вертолеты МЧС

20 июня 2026 года произошел крупный пожар на урочище Аюда, сообщает Zakon.kz.

В Уланском районе на урочище Аюда на территории КГУ Асу-Булакское лесное хозяйство в лесопокрытой местности произошел пожар.

Произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесной растительности, сообщили в МЧС.

Для тушения задействованы силы и средства МЭПР, ДЧС и 2 вертолета АО "Казавиаспас" МЧС.

Тушение пожара ведется пешими группами. Одновременно с воздуха вертолет МЧС сбрасывает воду.

Площадь пожара уточняется.

Ночью 19 июня три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них дети.

