Крупный пожар разгорелся в лесничестве в Восточном Казахстане: подняты вертолеты МЧС
Фото: скриншот видео
20 июня 2026 года произошел крупный пожар на урочище Аюда, сообщает Zakon.kz.
В Уланском районе на урочище Аюда на территории КГУ Асу-Булакское лесное хозяйство в лесопокрытой местности произошел пожар.
Произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесной растительности, сообщили в МЧС.
Для тушения задействованы силы и средства МЭПР, ДЧС и 2 вертолета АО "Казавиаспас" МЧС.
Тушение пожара ведется пешими группами. Одновременно с воздуха вертолет МЧС сбрасывает воду.
Площадь пожара уточняется.
Ночью 19 июня три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них дети.
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