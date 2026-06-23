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Происшествия

Lada Largus опрокинулся на бок после столкновения с Chevrolet Cobalt в Алматы: есть пострадавшая

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 23 июня 2026 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате ДТП пострадала пассажирка, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в мкр. Акбулак на пересечении улиц Сухэ-Батора и Рустемова, столкнулись Chevrolet Cobalt и Lada Largus.

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

Как рассказала водитель Chevrolet Cobalt, она двигалась по ул. Рустемова в северном направлении. Девушка видела знак "Уступи дорогу", стала выезжать на перекресток. И в этот момент, по ее словам, на высокой скорости по ул. Сухэ-Батора в восточном направлении двигался Lada Largus.

Девушка также считает, что Lada якобы двигался на высокой скорости, так как она его, выезжая из ул. Рустемова на ул. Сухэ-Батора, не видела. По словам водителя, Largus очень быстро приблизился, в результате чего и произошло столкновение.

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

После столкновения Largus опрокинулся на бок и протащил за собой по ул. Сухэ-Батора в восточном направлении Cobalt, который двигался в северном направлении.

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала пассажирка, которая сидела в Cobalt. Ее госпитализировали. Остальным участникам медицинская помощь была оказана на месте.

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства аварии.

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:16

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем водитель Cobalt рассказала, что на данном перекрестке периодически происходят ДТП. В связи с этим она выразила возмущение, что здесь нет "лежачих полицейских". Девушка считает, что их нужно установить.

В свою очередь в полиции южной столицы уточнили, что ДТП произошло в 15:20 в Алатауском районе.

"Водитель Chevrolet, двигаясь по ул. Рустемова в северном направлении, выехала на ул. Сухэ-Батыра (со второстепенной на главную), проигнорировав требование знака 2.4 "Уступи дорогу", допустила столкновение с Lada, который следовал на восток. В результате данного ДТП пострадал пассажир Chevrolet. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алатауского района", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в страшном ДТП под Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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