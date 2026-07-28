"Стекла летали по салону со страшной силой": фура протаранила автобус в Алматы, пострадала пассажирка

В Алматы сегодня, 28 июля 2026 года, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и городского автобусного маршрута. В результате аварии пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.

ДТП произошло по пр. Саина возле специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа), столкнулись фура DAF и автобус №238.

По словам очевидцев, автобус двигался по пр. Саина по автобусной полосе (по крайней правой) в северном направлении. Навстречу ему двигался DAF. Водитель фуры начал совершать разворот в неположенном месте, где это дорожными знаками запрещено. Из-за того, что фура не вмещалась в ширину дороги, она выехала на автобусную полосу, по которой в этот момент навстречу двигался общественный транспорт.

Как рассказал водитель автобуса, увидев перед собой "целый поезд", он стал тормозить и уводить транспортное средство в сторону, но столкновения избежать не удалось.

Фура и автобус столкнулись по касательной. Передняя часть фуры протаранила всю боковую часть автобуса. Из-за удара в общественном транспорте повырывало несколько оконных проемов, стекла от которых залетели в салон.

Как отметили пассажиры, стекла от разбитых оконных рам летали по салону со страшной силой.

По счастливой случайности салон автобуса был полупустым – там находились пять пассажиров. В результате ДТП водитель общественного транспорта не пострадал, но одна пассажирка получила резаные раны от битого стекла.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела всех участников аварии и оказала помощь пострадавшей девушке. Госпитализация ей не потребовалась.

По словам водителя фуры, он не заметил автобус, который ехал ему навстречу.

На месте ДТП сотрудники дорожной полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ночью 27 июля 2026 года в Алматы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Шарипова произошло жесткое столкновение автомобилей Mercedes-Benz G-класса и Suzuki SX4. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали.