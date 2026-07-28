#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
Происшествия

"Стекла летали по салону со страшной силой": фура протаранила автобус в Алматы, пострадала пассажирка

фура, автобус, Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 28 июля 2026 года, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и городского автобусного маршрута. В результате аварии пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.

ДТП произошло по пр. Саина возле специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа), столкнулись фура DAF и автобус №238.

фура, Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, автобус двигался по пр. Саина по автобусной полосе (по крайней правой) в северном направлении. Навстречу ему двигался DAF. Водитель фуры начал совершать разворот в неположенном месте, где это дорожными знаками запрещено. Из-за того, что фура не вмещалась в ширину дороги, она выехала на автобусную полосу, по которой в этот момент навстречу двигался общественный транспорт.

Как рассказал водитель автобуса, увидев перед собой "целый поезд", он стал тормозить и уводить транспортное средство в сторону, но столкновения избежать не удалось.

фура, Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

Фура и автобус столкнулись по касательной. Передняя часть фуры протаранила всю боковую часть автобуса. Из-за удара в общественном транспорте повырывало несколько оконных проемов, стекла от которых залетели в салон.

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

Как отметили пассажиры, стекла от разбитых оконных рам летали по салону со страшной силой.

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности салон автобуса был полупустым – там находились пять пассажиров. В результате ДТП водитель общественного транспорта не пострадал, но одна пассажирка получила резаные раны от битого стекла.

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела всех участников аварии и оказала помощь пострадавшей девушке. Госпитализация ей не потребовалась.

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:51

Фото: Zakon.kz

По словам водителя фуры, он не заметил автобус, который ехал ему навстречу.

На месте ДТП сотрудники дорожной полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ночью 27 июля 2026 года в Алматы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Шарипова произошло жесткое столкновение автомобилей Mercedes-Benz G-класса и Suzuki SX4. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие
16:14, 05 июля 2024
Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие
автобус, машины, ДТП
17:07, 13 марта 2026
В Алматы автобус протаранил пять авто: есть пострадавший
Алматы, ДТП с тепловозом и пассажирским автобусом
12:31, 26 ноября 2024
В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дастан Сатпаев помог "Челси" победить в матче против ВС "Уондерерс"
16:36, Сегодня
Дастан Сатпаев помог "Челси" победить в матче против ВС "Уондерерс"
Сатпаев ярко дебютировал за &quot;Челси&quot;: статистика казахстанца в матче против ВС &quot;Уондерерс&quot;
16:17, Сегодня
Сатпаев впервые сыграл за "Челси" в старте и стал одним из лучших в составе лондонцев
Казахстанский тренер Эдуард Глазунов восхитился голом Дастана Сатпаева за &quot;Челси&quot;
16:03, Сегодня
"Использует свои сильные качества": тренер Глазунов о голе Сатпаева за "Челси"
Тимофей Скатов
15:54, Сегодня
Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Сан-Марино
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: