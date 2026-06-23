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Происшествия

Машину изуродовало: два человека погибли в страшном ДТП под Алматы

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38 Фото: Zakon.kz
В Илийском районе Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на трассе Р-19, между поселками Караой и Байкент.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz на месте происшествия выяснил, что автомобиль Toyota Camry 10 двигался по трассе в южном направлении – со стороны Караой в сторону Байкента.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

По неизвестным обстоятельствам автомобиль съехал на обочину и боком врезался в дерево. От мощного удара машину сильно искорежило.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП погибли два человека. Еще двое были доставлены в ближайшую больницу. Один из них в тяжелом состоянии.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работали сотрудники дорожной полиции и люди в военной форме.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

Отметим, что жертвы и пострадавшие были в военной форме. В Министерстве обороны ответили, что авария не связана с сотрудниками их ведомства. В пресс-службе КНБ не прокомментировали.

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

"УП Илийского района зарегистрировано уголовное дело по ст. 345 ч.4 УК РК по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 20 июня на 39-м километре автодороги Карой – Байкент. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства на обочину с последующим столкновением с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте, а водитель и еще один пассажир с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение", – прокомментировали ДТП в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:38

Фото: Zakon.kz

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

21 июня на автодороге Астана – Коргалжын столкнулись три автомобиля, два из которых полностью сгорели, погибли пять человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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