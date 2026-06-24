Haval "в лоб" протаранил Audi на встречной: три человека погибли в страшной аварии на трассе Алматы – Хоргос
Фото: ДП Алматинской области
На трассе в Алматинской области столкнулись Haval и Audi 100, в результате погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
23 июня 2026 года на 132-м километре автодороги Алматы – Шелек – Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Haval, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Audi 100. В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Audi от полученных травм скончались на месте происшествия", – прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.
Проводится комплекс необходимых следственных действий, виновный водитель взят под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
"Ход расследования стоит на особом контроле руководства областного департамента", – добавили в полиции.
20 июня на 39-м километре автодороги Карой – Байкент Алматинской области водитель Toyota не справился с управлением и влетел в дерево, погибли два человека.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript