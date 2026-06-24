Haval "в лоб" протаранил Audi на встречной: три человека погибли в страшной аварии на трассе Алматы – Хоргос

Фото: ДП Алматинской области

На трассе в Алматинской области столкнулись Haval и Audi 100, в результате погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

23 июня 2026 года на 132-м километре автодороги Алматы – Шелек – Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие. "По предварительным данным, водитель автомобиля Haval, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Audi 100. В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Audi от полученных травм скончались на месте происшествия", – прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области. Фото: ДП Алматинской области Проводится комплекс необходимых следственных действий, виновный водитель взят под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: ДП Алматинской области "Ход расследования стоит на особом контроле руководства областного департамента", – добавили в полиции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl) 20 июня на 39-м километре автодороги Карой – Байкент Алматинской области водитель Toyota не справился с управлением и влетел в дерево, погибли два человека.

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