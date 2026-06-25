Бил и связывал скотчем: пенсионер рассказал о жестокости сына в Атырауской области

В Атырауской области 90-летний пенсионер заявил, что над ним издевается собственный сын. Адилхан Сисенов уверяет, жестокий отпрыск забирает у него пенсию и бьет. Пожилому мужчине удалось сбежать, и теперь он требует наказать мучителя, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, пострадавший жил с младшим сыном в одном доме. Он утверждает: 47-летний отпрыск часто оскорблял его, отбирал пенсию и не покупал лекарства. Рассказать обо всем пенсионер решился после того, как родственник целые сутки его избивал. Сбежать старику удалось, только когда сын уснул.

"Он выкинул мои вещи на улицу. Тогда я пошел и рассказал все дочери. А 18-го утром я оделся и сказал ему, что пойду жаловаться акиму. Он разозлился, повалил меня и стал бить. Потом завязал руки и ноги скотчем, закрыл в комнате и заходил туда постоянно, бил еще. Он бывший полицейский, знает, как бить. Следов почти нет, но голова до сих пор болит". Адилхан Сисенов

После скандала пенсионер переехал жить к сестре. Снял побои и ждет разбирательства: в полиции завели уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В настоящее время проводятся следственные действия", – заявил дознаватель по особо важным делам Управления дознания ДП Атырауской области Дархан Булжанов.

Несколько дней назад подобная история произошла на севере страны. 22-летний парень сам снимал на видео, как измывается над отцом. Но 60-летний мужчина от претензий отказался. Заявил, что простил сына и зла на него не держит.

Ранее казахстанец объяснил, почему жестоко убил супругу.