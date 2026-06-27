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Происшествия

Рыбак-пенсионер сломал ногу и несколько дней выживал в казахстанской глуши без воды и питания

Рыболовство в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 08:40 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 71-летний Амангельды Ныманов несколько суток выживал в глуши без еды и воды. Он поехал искать место для рыбалки, но оступился и сломал ногу, сообщает Zakon.kz.

От боли пенсионер не мог двигаться, но успел позвонить в полицию и сообщить приблизительное местоположение, передает "КТК".

Спустя время его телефон отключился. Десятки полицейских и спасателей прочесывали километры территории днем и ночью.

"В результате мужчину нашли изможденного, но живого. Его жизни уже ничто не угрожает", – говорится в репортаже.

25 июня вертолет с 13 людьми на борту совершил жесткую посадку под Павлодаром.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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