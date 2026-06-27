Рыбак-пенсионер сломал ногу и несколько дней выживал в казахстанской глуши без воды и питания
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 71-летний Амангельды Ныманов несколько суток выживал в глуши без еды и воды. Он поехал искать место для рыбалки, но оступился и сломал ногу, сообщает Zakon.kz.
От боли пенсионер не мог двигаться, но успел позвонить в полицию и сообщить приблизительное местоположение, передает "КТК".
Спустя время его телефон отключился. Десятки полицейских и спасателей прочесывали километры территории днем и ночью.
"В результате мужчину нашли изможденного, но живого. Его жизни уже ничто не угрожает", – говорится в репортаже.
25 июня вертолет с 13 людьми на борту совершил жесткую посадку под Павлодаром.
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