Жесткое ДТП в Алматы: пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП

В Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Покрышкина и Гетте, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по улице Гетте в северном направлении. В это же время Hongqi E-QM5 ехал по улице Покрышкина на запад.

Перед перекрестком установлен знак "Стоп", однако водитель Hongqi, по предварительной информации, не остановился и выехал на перекресток, где произошло столкновение с Toyota Camry.

От удара Toyota Camry отбросило в сторону: у автомобиля оторвало колеса, после чего он частично снес забор частного дома.

Hongqi E-QM5, в свою очередь, врезался в опору линии электропередачи, повредив ее.

В результате аварии пострадали два пассажира Toyota Camry. Их госпитализировали в областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Также ожидается прибытие специалистов электросетей для устранения последствий повреждения ЛЭП.

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