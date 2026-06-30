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Происшествия

Жесткое ДТП в Алматы: пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Покрышкина и Гетте, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по улице Гетте в северном направлении. В это же время Hongqi E-QM5 ехал по улице Покрышкина на запад.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

Перед перекрестком установлен знак "Стоп", однако водитель Hongqi, по предварительной информации, не остановился и выехал на перекресток, где произошло столкновение с Toyota Camry.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

От удара Toyota Camry отбросило в сторону: у автомобиля оторвало колеса, после чего он частично снес забор частного дома.

В Алматы из-за серьезного ДТП повреждены дом и опора ЛЭП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

Hongqi E-QM5, в свою очередь, врезался в опору линии электропередачи, повредив ее.

В Алматы из-за серьезного ДТП повреждены дом и опора ЛЭП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали два пассажира Toyota Camry. Их госпитализировали в областную больницу.

В Алматы из-за серьезного ДТП повреждены дом и опора ЛЭП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Алматы из-за серьезного ДТП повреждены дом и опора ЛЭП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

Также ожидается прибытие специалистов электросетей для устранения последствий повреждения ЛЭП.

В Алматы из-за серьезного ДТП повреждены дом и опора ЛЭП, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 21:10

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что девочки погибли в массовом ДТП в Туркестанской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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