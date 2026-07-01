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Происшествия

Скорая помощь и электровелосипед жестко столкнулись в Алматы: есть погибший

ДТП Алматы смерть водителя скорая , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы на недостроенной линии БРТ ночью 1 июля 2026 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и электровелосипеда. В результате жесткого лобового столкновения на месте погиб молодой человек 2004 года рождения, передает Zakon.kz.

По словам свидетелей происшествия, авария случилась на строящемся участке дороги между улицами Утеген батыра и Емцова.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51

Фото: Zakon.kz

Как рассказывают очевидцы, в результате лобового столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады медицинской помощи. Сам электровелосипед после удара оказался под кузовом спецавтомобиля.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51

Фото: Zakon.kz

Водитель скорой помощи заявил, что он двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении с включенными проблесковыми маячками. По его словам, водитель двухколесного транспорта изначально ехал посередине полосы, но затем изменил траекторию движения навстречу спецмашине.

Он также утверждает, что попытался избежать столкновения и вывернул руль в сторону разделительной аллеи, совершив остановку, но в этот момент произошло столкновение.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51

Фото: Zakon.kz

Очевидцы и участники инцидента также обращают внимание на сложную организацию движения на данном отрезке проспекта. По словам свидетелей, этот участок фактически является строящимся объектом, а не действующей проезжей частью.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51

Фото: Zakon.kz

Здесь отсутствуют необходимые дорожные знаки, а разметка осталась старой – дорожное полотно на этом месте не обновляли с момента начала возведения БРТ. Из-за отсутствия должного регулирования определить четкие направления движения на объекте строительства сейчас затруднительно.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:51

Фото: Zakon.kz

На месте аварии в настоящее время наблюдается затор. Официальные обстоятельства произошедшего и степень вины участников смертельного ДТП выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП.

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Канат Болысбек
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