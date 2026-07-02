LRT в Астане временно остановилось: на рельсах загорелся электрокабель

В Астане сегодня, 2 июля 2026 года, на путях LRT случилось возгорание электрокабелей, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы инцидента опубликовали кадры с места.

Житель столицы также рассказал, что движение LRT временно остановили.

"На месте работают экстренные службы, часть дорог перекрыта", – добавил он.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям пояснили, что же случилось:

"В районе Есиль, на улице Сыганак, произошло возгорание электрокабелей на путях LRT".

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Специалисты линию обесточили и все потушили. К счастью, никто не пострадал.

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5 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане переименуют. Подробнее об этом – здесь.