#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

LRT в Астане временно остановилось: на рельсах загорелся электрокабель

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, Астана, ЛРТ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:15 Фото: akorda.kz
В Астане сегодня, 2 июля 2026 года, на путях LRT случилось возгорание электрокабелей, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы инцидента опубликовали кадры с места.

Житель столицы также рассказал, что движение LRT временно остановили.

"На месте работают экстренные службы, часть дорог перекрыта", – добавил он.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям пояснили, что же случилось:

"В районе Есиль, на улице Сыганак, произошло возгорание электрокабелей на путях LRT".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:15
В Астане запустили LRT

Специалисты линию обесточили и все потушили. К счастью, никто не пострадал.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:15
LRT в Астане взяли под усиленную охрану

5 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане переименуют. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане горел ЛРТ
13:56, 28 июня 2024
В Астане загорелся LRT
вагон ЛРТ на рельсах
12:47, 10 июля 2025
Почему рельсы LRT в Астане покрыты ржавчиной
Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT
13:55, 11 июня 2025
В Астане поставили на рельсы первые вагоны LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Досжан Жумахан
13:50, Сегодня
Три боксёра из Казахстана выиграли топ-турнир, но МОК оставил их без юношеской Олимпиады
&quot;Иртыш&quot; выбрал вратаря Мухаммеджана Сейсена главной трансферной целью
13:37, Сегодня
"Иртыш" выбрал вратаря Мухаммеджана Сейсена главной трансферной целью
Жанна Сыроешкина
13:23, Сегодня
Волейболистка сборной Казахстана подписала контракт с самым титулованным клубом Чехии
От спасителя сборной до королевы шахмат: шесть главных спортсменов Казахстана в июне-2026
13:20, Сегодня
От спасителя сборной до королевы шахмат: шесть главных спортсменов Казахстана в июне-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: