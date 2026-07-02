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События

Указ "О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі" подписал президент

Подписание законов, назначения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев 2 июля 2026 года подписал указ "О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в тексте документа, в соответствии со ст. 11 Конституционного закона РК "О президенте Республики Казахстан" и статьей 5 Конституционного закона РК "О Қазақстан Халық Кеңесі" глава государства постановил образовать государственное учреждение "Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі".

Кроме того, к закону прилагаются:

  • положение о секретариате;
  • структура секретариата;
  • изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента.
"Признать утратившими силу указы президента от 27 декабря 2024 года №747 "Об утверждении положения об Ассамблее народа Казахстана" и от 29 декабря 2025 года №1144 "Об утверждении концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии". Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации настоящего указа", - говорится в тексте указа.

Управлению делами президента совместно с Министерством финансов президент постановил в установленном законодательством порядке обеспечить выделение помещения для размещения руководства Қазақстан Халық Кеңесі и секретариата.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее президент говорил, что Қазақстан Халық Кеңесі объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества. Он возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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