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Происшествия

Нанесение граффити обернулось уголовным делом для молодых людей в Алматы

Наркотики, реклама, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:52 Фото: pixabay
Участковые инспекторы полиции Турксибского района Алматы получили кадры, запечатлевшие группу молодежи в момент нанесения на стены зданий надписей с рекламой интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские незамедлительно приступили к проверке.

Как выяснилось, противоправная деятельность имела систематический характер: первый факт зафиксировали на фасаде жилого дома, второй – на стене коммерческого объекта, а третий удалось пресечь непосредственно в момент совершения.

"Все действия подозреваемых были задокументированы. На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Управление полиции Турксибского района для проведения необходимых процессуальных действий. По данным следствия, фигуранты занимались распространением запрещенной рекламы, используя фасады зданий как площадку для продвижения интернет-ресурсов, связанных с наркотиками".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ночью 7 июля на пульт 112 поступило сообщение о том, что две девушки 2007 и 2008 годов рождения, совершавшие восхождение на пик Сатпаева, не вернулись в назначенное время и перестали выходить на связь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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