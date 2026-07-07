Нанесение граффити обернулось уголовным делом для молодых людей в Алматы

Участковые инспекторы полиции Турксибского района Алматы получили кадры, запечатлевшие группу молодежи в момент нанесения на стены зданий надписей с рекламой интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские незамедлительно приступили к проверке.

Как выяснилось, противоправная деятельность имела систематический характер: первый факт зафиксировали на фасаде жилого дома, второй – на стене коммерческого объекта, а третий удалось пресечь непосредственно в момент совершения.

"Все действия подозреваемых были задокументированы. На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Управление полиции Турксибского района для проведения необходимых процессуальных действий. По данным следствия, фигуранты занимались распространением запрещенной рекламы, используя фасады зданий как площадку для продвижения интернет-ресурсов, связанных с наркотиками".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ночью 7 июля на пульт 112 поступило сообщение о том, что две девушки 2007 и 2008 годов рождения, совершавшие восхождение на пик Сатпаева, не вернулись в назначенное время и перестали выходить на связь.