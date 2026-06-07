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События

Сняли ради хайпа: авторов пикантного видео из прозрачного туалета будут судить в Астане

Фото: Facebook/Ерлан Сакенов, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 10:45 Фото: Facebook/Ерлан Сакенов
В Астане привлекли к ответственности авторов скандального видеоролика, снятого в прозрачном общественном туалете парка и распространенного в социальных сетях. Об этом 6 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции выявили резонансную запись в ходе мониторинга интернет-пространства и оперативно установили личности создателей сомнительного контента – ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 22 лет.

Выяснилось, что молодые люди осознанно пошли на нарушение общественных норм ради вирусных просмотров и популярности в Казнете.

"Установлено, что молодые люди, несмотря на наличие в кабинке системы автоматического затемнения стекла при закрытии, умышленно не активировали функцию затемнения при посещении туалета с целью создания видеоконтента, рассчитанного на привлечение внимания и увеличение просмотров в социальных сетях", – сообщили в полиции.

В отношении задержанных уже приняты процессуальные меры. За совершенное правонарушение оба привлечены к административной ответственности по факту мелкого хулиганства, а собранные стражами порядка материалы оперативно направлены в суд для принятия окончательного решения.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные выходки ради виртуальных "лайков" в корне недопустимы и влекут за собой реальное наказание.

"Полиция отмечает, что подобные действия демонстрируют неуважение к окружающим и общественным нормам поведения в местах общего пользования. Стремление к просмотрам и популярности в интернете не оправдывает нарушение общественного порядка. Полиция призывает граждан ответственно относиться к публикуемому контенту и соблюдать нормы поведения как в общественных местах, так и в интернет-пространстве", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Шымкента произошел инцидент в одном из новых общественных туалетов – мужчина повредил элементы интерьера в санитарной комнате.

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Канат Болысбек
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