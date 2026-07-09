Обычный звонок в WhatsApp едва не стоил пожилой казахстанке 2,5 млн тенге

В Костанае помогли сохранить пенсионерке 2,5 млн тенге, которые она хотела перевести аферистам. Сотрудники полиции предотвратили факт интернет-мошенничества, передает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля 2026 года издание Tobolinfo, сотрудники банка сообщили в управление полиции города Костаная о клиентке, которая намеревалась перевести крупную сумму на зарубежный счет.

На место прибыли сотрудники отдела по противодействию киберпреступности и установили, что женщина действовала по указанию мошенников.

"По их инструкции она сняла с депозита 2,5 млн тенге, обменяла их на доллары и собиралась перевести деньги на счет в Турции. Злоумышленники связались с ней через WhatsApp, представившись бывшим руководителем, и обманом убедили выполнить их требования", – сообщают в департаменте полиции.

Благодаря бдительности сотрудников банка и оперативным действиям полицейских перевод удалось вовремя предотвратить, а денежные средства сохранить.

Полиция напоминает: не переводите деньги на так называемые "безопасные счета". При поступлении подобных звонков или сообщений немедленно прекратите разговор и обратитесь в банк или полицию.

Ранее в Петропавловске 24-летний парень, поверив мошенникам, лишил свою семью более 17 млн тенге. Преступники развели горожанина по популярной схеме со "сроком действия SIM-карты", а затем запугали уголовной ответственностью.