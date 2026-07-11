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Происшествия

Двухлетний ребенок потерялся на фестивале Altai Fest в ВКО

Двухлетний ребенок потерялся на фестивале Altai Fest в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 22:37 Фото: polisia.kz
Во время проведения фестиваля Altai Fest сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области работали в усиленном режиме, обеспечивая безопасность участников и гостей мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Среди правоохранителей, следивших за порядком, была и начальник отдела информационной политики ДП ВКО Карлыгаш Жусупова. Во время исполнения служебных обязанностей она заметила маленького мальчика, который один находился среди большого скопления людей.

Двухлетний ребенок был напуган и растерян – рядом не оказалось родителей. Полицейская успокоила малыша и сразу организовала поиск его семьи. Вскоре родные были найдены, и ребенок благополучно вернулся к ним.

Карлыгаш Жусупова напомнила родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время массовых мероприятий.


"Не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время. В местах большого скопления людей ребенок может быстро потеряться. Если вы потеряли малыша или заметили ребенка без взрослых, необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции – помощь будет оказана", – отметила она.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок потерялся на пляже в Семее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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