#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.71
531.26
6.05
Происшествия

Смертельный удар током: юная казахстанка погибла за день до дня рождения

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 18:10 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу расследуют гибель пятиклассницы, получившей смертельный удар током на территории одной из школ Жаркента. Об этом 13 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По предварительным данным телеканала "24KZ", 9-летний ребенок беспрепятственно зашел внутрь незапертой трансформаторной подстанции во дворе учебного заведения. Девочку экстренно доставили в реанимационное отделение местной больницы, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Трагедия оборвала жизнь школьницы буквально накануне ее юбилея – на следующий день после происшествия, 10 июля, ей должно было исполниться 10 лет.

По факту гибели несовершеннолетней правоохранительные органы незамедлительно начали официальное разбирательство. В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу сообщили, что сейчас выясняются все детали случившегося.

"В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается степень ответственности должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию и обеспечение безопасности объекта", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Кроме того, в адрес уполномоченных государственных органов направлено предписание об устранении выявленных нарушений и недостатков, которые могут повлечь возникновение несчастных случаев.

В полиции также добавили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Жетысу.

В ноябре после удара в грудь умер школьник в Туркестане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
20:52, 24 апреля 2026
Трое юных спортсменов погибли в ДТП по пути на соревнования в Туркестанской области
Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП
22:51, 05 июля 2026
Смертельный удар: водитель погиб после тарана трамвайного столба в Павлодаре
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
01:12, 14 мая 2026
Казахстанка вымогала полмиллиона тенге, угрожая слить личные фото мужчины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Аширбай разгромил узбекистанца и вышел в финал молодёжного ЧА-2026 по боксу
Фото: UFC
18:10, Сегодня
Том Аспиналл заявил о готовности провести следующий бой в UFC
Акжурек Калабай
17:45, Сегодня
Казахстанец Калабай в прекрасном стиле разобрался с хозяином ринга и вышел в финал ЧА
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: