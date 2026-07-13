Смертельный удар током: юная казахстанка погибла за день до дня рождения

В области Жетысу расследуют гибель пятиклассницы, получившей смертельный удар током на территории одной из школ Жаркента. Об этом 13 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По предварительным данным телеканала "24KZ", 9-летний ребенок беспрепятственно зашел внутрь незапертой трансформаторной подстанции во дворе учебного заведения. Девочку экстренно доставили в реанимационное отделение местной больницы, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Трагедия оборвала жизнь школьницы буквально накануне ее юбилея – на следующий день после происшествия, 10 июля, ей должно было исполниться 10 лет.

По факту гибели несовершеннолетней правоохранительные органы незамедлительно начали официальное разбирательство. В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу сообщили, что сейчас выясняются все детали случившегося.

"В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается степень ответственности должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию и обеспечение безопасности объекта", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Кроме того, в адрес уполномоченных государственных органов направлено предписание об устранении выявленных нарушений и недостатков, которые могут повлечь возникновение несчастных случаев.

В полиции также добавили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Жетысу.

В ноябре после удара в грудь умер школьник в Туркестане.