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Происшествия

Смертельный удар: водитель погиб после тарана трамвайного столба в Павлодаре

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:51 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре водитель легкового автомобиля погиб после тарана трамвайного столба. Смертельную аварию, произошедшую на одном из оживленных перекрестков города, прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Трагический инцидент произошел 5 июля 2026 года на пересечении улиц Н. Назарбаева и Жаяу Мусы.

По предварительной версии следствия, водитель за рулем автомашины Geely Emgrand не справился с управлением, что и привело к непоправимым последствиям.

"По факту ДТП на пересечении улиц Н. Назарбаева – Жаяу Мусы, в результате которого погиб водитель автомашины Gelly Emgrand, возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на трамвайный столб", – сообщили в ДП региона корреспонденту Zakon.kz.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

В ведомстве в очередной раз призвали автовладельцев проявлять максимальную бдительность на дороге и не игнорировать требования безопасности, особенно в черте города.

"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства", – добавили в полицейском ведомстве.

Похожее ДТП произошло в Алматы в ночь на 4 июля: автомобиль выехал на красный сигнал светофора, столкнулся с двумя машинами и перевернулся.

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Канат Болысбек
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