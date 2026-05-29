Происшествия

Погибли четверо: страшное ДТП произошло в Атырауской области

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 22:51 Фото: Zakon.kz
В Индерском районе Атырауской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек. Легковой автомобиль на полной скорости вылетел с трассы и перевернулся, передает Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. По их данным, трагедия случилась 29 мая около 06:30 на 15-м километре автодороги Индер – Карабау.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с рулевым управлением, в результате чего иномарка совершила опрокидывание.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлен в районную больницу", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 29 мая 2026 года в ДП региона.

В настоящее время по факту смертельного ДТП начато досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Департамент полиции Атырауской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделять соблюдению скоростного режима на междугородних трассах, не садиться за руль в утомленном состоянии, а также учитывать дорожные и погодные условия. Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника дорожного движения", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области произошло жесткое столкновение рейсового автобуса и грузовика, момент которого попал на камеры видеорегистраторов.

