"Били по голове без остановки": астанчанин обвинил сотрудников СОБР в жестоком избиении
По словам автора публикации в Threads, инцидент произошел вечером 12 июля 2026 года возле "Астана Арены". Мужчина утверждает, что его и брата без объяснения причин задержали на глазах у младших сестер, после чего силой посадили в служебный автомобиль.
Как утверждает автор поста, в служебной "Газели" их избили несколько сотрудников полиции.
"Били руками и ногами в берцах по голове жестоко и без остановки. Потом полчаса держали в машине и силой заставили удалить видео, где были их лица. После мы сразу поехали в больницу. Врачи зафиксировали сильные побои и вдобавок дали заключение: ЗЧМТ и сотрясение мозга. Позже мы сами на платной основе сделали судебно-медицинскую экспертизу после того, как нам отказал в возбуждении уголовного дела сотрудник СБ Департамента полиции Астаны. Мы даже не можем получить записи с камер стадиона, пока не вышел срок их хранения. Основной урон был по голове, следов которого, к сожалению, не осталось благодаря "профессиональным умениям" сотрудников", – написали авторы публикации.
В Департаменте полиции Астаны представили свою версию произошедшего. По данным полиции, во время матча группа болельщиков вела себя агрессивно, нарушала общественный порядок и провоцировала конфликт.
"Во время футбольного матча Премьер-лиги "Астана" – "Актобе" группа болельщиков вела себя агрессивно: выражалась нецензурной бранью, провоцировала болельщиков противоположной команды, демонстрировала непристойные жесты. Один из участников инцидента повязал на ноги флаг футбольного клуба команды-соперника. В целях недопущения конфликтных ситуаций и обеспечения общественного порядка сотрудники полиции своевременно вмешались в ситуацию", – сообщили 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.
В полиции также добавили, что участники инцидента были изолированы, доставлены в служебный автобус, а после они были отпущены.
"Вместе с тем по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – отметили правоохранители.
Ранее жестокое избиение алматинки попало на видео.