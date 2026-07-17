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Происшествия

"Били по голове без остановки": астанчанин обвинил сотрудников СОБР в жестоком избиении

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 18:10 Фото: pexels
В Астане полиция начала служебную проверку после заявления местного жителя, который сообщил о применении насилия со стороны сотрудников СОБР после матча Премьер-лиги между футбольными клубами "Астана" и "Актобе", сообщает Zakon.kz.

По словам автора публикации в Threads, инцидент произошел вечером 12 июля 2026 года возле "Астана Арены". Мужчина утверждает, что его и брата без объяснения причин задержали на глазах у младших сестер, после чего силой посадили в служебный автомобиль.

Как утверждает автор поста, в служебной "Газели" их избили несколько сотрудников полиции.

"Били руками и ногами в берцах по голове жестоко и без остановки. Потом полчаса держали в машине и силой заставили удалить видео, где были их лица. После мы сразу поехали в больницу. Врачи зафиксировали сильные побои и вдобавок дали заключение: ЗЧМТ и сотрясение мозга. Позже мы сами на платной основе сделали судебно-медицинскую экспертизу после того, как нам отказал в возбуждении уголовного дела сотрудник СБ Департамента полиции Астаны. Мы даже не можем получить записи с камер стадиона, пока не вышел срок их хранения. Основной урон был по голове, следов которого, к сожалению, не осталось благодаря "профессиональным умениям" сотрудников", – написали авторы публикации.

В Департаменте полиции Астаны представили свою версию произошедшего. По данным полиции, во время матча группа болельщиков вела себя агрессивно, нарушала общественный порядок и провоцировала конфликт.

"Во время футбольного матча Премьер-лиги "Астана" – "Актобе" группа болельщиков вела себя агрессивно: выражалась нецензурной бранью, провоцировала болельщиков противоположной команды, демонстрировала непристойные жесты. Один из участников инцидента повязал на ноги флаг футбольного клуба команды-соперника. В целях недопущения конфликтных ситуаций и обеспечения общественного порядка сотрудники полиции своевременно вмешались в ситуацию", – сообщили 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.

В полиции также добавили, что участники инцидента были изолированы, доставлены в служебный автобус, а после они были отпущены.

"Вместе с тем по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – отметили правоохранители.

Ранее жестокое избиение алматинки попало на видео.

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Канат Болысбек
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