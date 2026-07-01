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Происшествия

Двое на одну посреди улицы: жестокое избиение алматинки попало на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 20:51 Фото: pexels
Жесткая уличная потасовка в Алматы, кадры которой стремительно разлетелись по социальным сетям, закончилась разбирательством в полиции. Стражи порядка установили всех участников инцидента и доставили их в отдел, передает Zakon.kz.

На распространяемом в пабликах видео запечатлен конфликт, в ходе которого две женщины наносят прохожей удары прямо посреди улицы. Ролик быстро привлек внимание сотрудников полиции.

После поступления сообщения о драке на место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции, и информация полностью подтвердилась.

"В отношении троих участников возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направлены в суд, где будет принято решение о мере ответственности", – сообщили 1 июля 2026 года в ДП Алматы.

Департамент полиции Алматы строго напоминает: "любой конфликт, ставший достоянием общественности, не остается без внимания органов внутренних дел. Независимо от того, где произошло правонарушение – на улице или в объективе камеры мобильного телефона, виновные будут установлены и привлечены к ответственности".

В Шымкенте мужчина посреди улицы зарезал женщину и избежал наказания из-за диагноза.

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Канат Болысбек
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