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Происшествия

"Форсаж" на свадебной фотосессии: дерзкий лихач на BMW нарвался на жесткий штраф

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 20:10 Фото: Zakon.kz
В Аксу полицейские привлекли к ответственности водителя BMW без госномеров, устроившего опасный дрифт во время свадебной фотосессии. Нарушение попало на видео, которое разлетелось по социальным сетям, передает Zakon.kz.

Стражи порядка выявили видеозапись с рискованными маневрами в ходе мониторинга Казнета и оперативно установили личность лихача.

За допущенные грубые нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности.

"В отношении автолюбителя составлены административные материалы за создание аварийной обстановки, нарушение требований по перевозке пассажиров и использованию ремней безопасности, нарушение правил эксплуатации транспортного средства, а также правил маневрирования", – сообщили в ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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