"Форсаж" на свадебной фотосессии: дерзкий лихач на BMW нарвался на жесткий штраф

Фото: Zakon.kz

В Аксу полицейские привлекли к ответственности водителя BMW без госномеров, устроившего опасный дрифт во время свадебной фотосессии. Нарушение попало на видео, которое разлетелось по социальным сетям, передает Zakon.kz.

Стражи порядка выявили видеозапись с рискованными маневрами в ходе мониторинга Казнета и оперативно установили личность лихача. За допущенные грубые нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности. "В отношении автолюбителя составлены административные материалы за создание аварийной обстановки, нарушение требований по перевозке пассажиров и использованию ремней безопасности, нарушение правил эксплуатации транспортного средства, а также правил маневрирования", – сообщили в ДП Павлодарской области. Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70.

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