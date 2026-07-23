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Происшествия

Готовил суши на крыше авто: блогеры нарвались на жесткие штрафы в СКО

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности блогеров, которые ради контента грубо нарушали Правила дорожного движения. Одни снимали ролик с пассажиром на крыше автомобиля, другие – высовывались из окон во время движения, передает Zakon.kz.

Один из инцидентов произошел в Петропавловске 3 июля 2026 года. Во время движения автомобиля Kia Rio пассажир забрался на крышу и делал вид, что готовит суши, сообщает Qazaqstan Media.

"29-летний водитель автомобиля Kia Rio и его 22-летний пассажир во время движения снимали видеоролик для социальных сетей, нарушив Правила дорожного движения. Они привлечены к административной ответственности", – сообщили в полицейском ведомстве региона.

Еще один случай зарегистрировали 21 июля 2026 года на автодороге Петропавловск – Ишим. Пассажирка кроссовера высовывалась из окна прямо на ходу, пока велась съемка.

"36-летняя водитель автомобиля Changan Deepal S07 и ее 42-летняя пассажирка снимали видео для социальных сетей, нарушив требования ПДД. В отношении водителя составлен административный материал по статье 593 КоАП РК за нарушение правил перевозки пассажиров. Ей назначен штраф в размере 5 МРП – 21 625 тенге", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Пассажирку также не оставили без наказания: за нахождение вне салона автомобиля во время движения ей выписали штраф в размере 10 МРП.

Ранее сообщалось, что в Аксу полицейские привлекли к ответственности водителя BMW без госномеров, устроившего опасный дрифт во время свадебной фотосессии.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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