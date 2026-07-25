С ветерком и песней ехал пассажир, высунувшись из окна авто

В Павлодаре сотрудников полиции заинтересовало в социальных сетях видео, на котором пассажир автомобиля высунулся из салона в окно прямо во время движения. Но и этого ему было мало. Мужчина еще и громко исполнял какую-то песню. Полицейские перформанс не оценили, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД РК 25 июля 2026 года. Веселого пассажира нашли и наказали. Полицейские предупреждают: подобное поведение создает угрозу для окружающих и может привести к ДТП.

"В ходе проверки сотрудники полиции установили личности водителя и пассажира. В отношении водителя за нарушение правил перевозки пассажиров составлен административный протокол. К ответственности также привлечен пассажир, нарушивший правила дорожного движения", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Медхат Жылкыбаев.

В полиции призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД, не подвергать опасности свою жизнь и окружающих, а, кроме того, вести себя за рулем прилично.

Ранее лихач на BMW нарвался на жесткий штраф за дрифт на свадьбе.