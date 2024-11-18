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Жителя Актау задержали за метание петард из окна автомобиля

Жителя Актау задержали за метание питард из окна автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:54 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек из окна автомобиля бросает петарды в сторону полицейского пункта. В полиции региона сообщили, что водителя и его несовершеннолетнего пассажира задержали, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, молодой человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье автомобиля, поджег петарду и выбрасывал ее из окна в сторону полицейского пункта. На видеозаписи слышно, как водитель и пассажир смеются во время происходящего.

В полиции региона рассказали, что инцидент произошел 17 ноября возле полицейского пункта, расположенного в 15 микрорайоне.

"За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности водитель привлечен к административной ответственности. Также к административной ответственности привлечены водитель вместе с пассажиром за мелкое хулиганство. Несовершеннолетний пассажир, который находился в автомобиле, помещен сотрудниками ювенальной полиции в центр адаптации несовершеннолетних", – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по решению суда пассажир автомобиля за нарушение общественного порядка на пять суток помещен в спецприемник.

Ранее взрыв в здании бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области, унесший жизни троих человек, произошел из-за газового баллона, находившегося в эксплуатации с 1985 года.

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