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Происшествия

Проснулся и обомлел: казахстанец обнаружил, что его иномарку угнали вместе с ним

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 01:49 Фото: скриншот видео
В Кокшетау мужчина попытался угнать автомобиль, пока его владелец спал в салоне. Об этом 27 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ночью после отдыха в кафе 26-летний житель Петропавловска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль чужого автомобиля Changan CS75 Plus.

Самое удивительное, что в этот момент владелец машины спал на переднем пассажирском сиденье.

Подозреваемый успел проехать всего около 10 метров, после чего автомобиль был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)", – рассказали в ведомстве.

Ранее пьяный казахстанец угнал Lexus начальника, пока тот спал, и разбил его машину.

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Канат Болысбек
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