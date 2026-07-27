Проснулся и обомлел: казахстанец обнаружил, что его иномарку угнали вместе с ним

В Кокшетау мужчина попытался угнать автомобиль, пока его владелец спал в салоне. Об этом 27 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ночью после отдыха в кафе 26-летний житель Петропавловска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль чужого автомобиля Changan CS75 Plus.

Самое удивительное, что в этот момент владелец машины спал на переднем пассажирском сиденье.

Подозреваемый успел проехать всего около 10 метров, после чего автомобиль был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)", – рассказали в ведомстве.

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