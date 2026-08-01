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Происшествия

"Я в органах работаю": мужчина устроил дебош и попал на видео в Семее

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 18:55 Фото: скриншот видео
Ночной дебош во дворе жилого комплекса "Синяя птица" в Семее, попавший на видео и разлетевшийся по социальным сетям, получил продолжение. В Департаменте полиции области Абай сообщили, что установили всех участников происшествия, передает Zakon.kz.

Конфликт развернулся в ночь на 31 июля 2026 года во дворе дома неподалеку от "Абай Арены". По словам очевидцев, компания нетрезвых людей распивала спиртное прямо на улице, громко материлась и мешала спать жителям окрестных домов.

Когда к дому подъехало такси, один из мужчин попытался проникнуть в салон с алкоголем. Получив отказ от водителя, агрессивный пассажир запрыгнул на капот автомобиля.

На кадрах, разлетевшихся по пабликам, слышно, как стоящий на машине мужчина заявляет: "Я в органах работаю".

До приезда вызванного патруля компания успела скрыться, однако уйти от ответственности нарушителям не удалось. Стражи порядка быстро вычислили всех участников ночных похождений и доставили их для разбирательств.

"По данному факту сотрудниками полиции области Абай установлены все участники происшествия. В ходе проверки установлено, что указанный гражданин распивал алкогольные напитки в общественном месте, нарушал тишину в ночное время, а также совершил мелкое хулиганство", – рассказали 1 августа 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

К административной ответственности привлекли и остальных участников инцидента. За нецензурную брань, приставания к прохожим и мелкое хулиганство на них составили протоколы.

"По всем выявленным фактам составлены материалы об административных правонарушениях, которые направлены в специализированный административный суд для рассмотрения", – добавили в полиции.

Ранее на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск сотрудники полиции остановили подозрительный автобус Yutong.

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Канат Болысбек
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