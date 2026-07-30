Казахстанец разъезжал без водительских прав на автобусе с самодельной дверью

На автодороге Алматы – Усть-Каменогорск сотрудники полиции остановили подозрительный автобус Yutong, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки технического состояния транспортного средства были выявлены серьезные нарушения законодательства, передает пресс-служба Департамент полиции области Абай. В частности, автобус был самовольно переоборудован без согласования в установленном порядке. Оказалось, что его средняя дверь представляла собой самодельную конструкцию.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Кроме того, сотрудники полиции выявили нарушение требований законодательства со стороны водителя. Установлено, что действие водительского удостоверения 42-летнего гражданина было временно приостановлено. Таким образом, он осуществлял пассажирские перевозки в период, когда право управления транспортными средствами было ограничено.

"По результатам проверки автобус помещен на специализированную штрафную стоянку. В настоящее время по выявленным правонарушениям принимаются соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

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