Казахстанец без прав устроил ДТП и резко обострил ситуацию, поддавшись эмоциям

В Акмолинской области мелкое ДТП переросло в уголовное преступление. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, ранее уже лишенный прав, напал на другого участника аварии с отверткой, передает Zakon.kz.

Инцидент 2 августа 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел в Ерейментау на улице Абылай хана.

По предварительным данным, там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Toyota Camry. Дорожная авария была незначительной, однако ее последствия переросли в конфликт.

"Однако вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в установленном порядке, водитель ВАЗ-2107 вышел из автомобиля, взял отвертку и стал угрожать физической расправой второму участнику ДТП. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель ВАЗ-2107 находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в нетрезвом виде.

"По данному факту полицейские начали два досудебных расследования: по факту угрозы и по факту управления транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления и вновь севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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