События

Пьяная женщина без прав устроила ДТП в Курчатове

25.03.2026 13:03
В Курчатове произошло ДТП с участием женщины, не имеющей водительских прав. По предварительным данным, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, принадлежащего ее супругу, и допустила наезд на припаркованные машины, сообщает Zakon.kz.

После аварии участников доставили в медучреждение для освидетельствования. Экспертиза показала, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Как установили полицейские, владелец автомобиля – супруг женщины – также был пьян и передал управление лицу без водительского удостоверения.

Обоих привлекли к административной ответственности. Материалы направили в суд.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В Департаменте полиции области Абай напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передача руля человеку без прав являются грубыми нарушениями и могут привести к тяжелым последствиям.

Ранее в области Абай спасли пастуха, который провел пять дней в степи, питаясь снегом.

Фото Мухит Турсынали
Читайте также
Погоня, авария и 4 года тюрьмы: пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане
09:47, 25 июля 2025
Погоня, авария и 4 года тюрьмы: пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане
Пьяный мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Алматы
17:43, 24 марта 2024
Пьяный мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Алматы
Бритни Спирс села за руль пьяной и едва не сбила подругу
01:15, 26 октября 2025
Бритни Спирс села за руль пьяной и едва не сбила подругу
Последние
Популярные
Читайте также
Уроженец Казахстана признан лучшим голкипером чемпионата Ирландии
13:20, Сегодня
Уроженец Казахстана признан лучшим голкипером чемпионата Ирландии
"Чистая арифметика": Шайдорова принизили на старте чемпионата мира, который он пропускает
12:53, Сегодня
"Чистая арифметика": Шайдорова принизили на старте чемпионата мира, который он пропускает
Футболист "Ахмата" высказался о матче Казахстан - Намибия в новом турнире ФИФА
12:39, Сегодня
Футболист "Ахмата" высказался о матче Казахстан - Намибия в новом турнире ФИФА
Студент Калифорнийского университета из Казахстана успешно выступил в чемпионате США
12:11, Сегодня
Студент Калифорнийского университета из Казахстана успешно выступил в чемпионате США
