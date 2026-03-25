Пьяная женщина без прав устроила ДТП в Курчатове
В Курчатове произошло ДТП с участием женщины, не имеющей водительских прав. По предварительным данным, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля, принадлежащего ее супругу, и допустила наезд на припаркованные машины, сообщает Zakon.kz.
После аварии участников доставили в медучреждение для освидетельствования. Экспертиза показала, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Как установили полицейские, владелец автомобиля – супруг женщины – также был пьян и передал управление лицу без водительского удостоверения.
Обоих привлекли к административной ответственности. Материалы направили в суд.
Пострадавших в результате происшествия нет.
В Департаменте полиции области Абай напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передача руля человеку без прав являются грубыми нарушениями и могут привести к тяжелым последствиям.
