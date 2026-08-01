Акмолинец обокрал пожилого дядю, который приютил его после семейной трагедии

Около 400 тысяч тенге похитил 34-летний житель Акмолинской области у собственного пожилого дяди. Воспользовавшись доверием пенсионера, мужчина забрал его банковскую карту и целый месяц распоряжался чужими сбережениями, передает Zakon.kz.

Об этом 1 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. Потерпевший рассказал, что после смерти его сестры племянник переехал жить к нему, чтобы помогать по хозяйству.

По предварительным данным, воспользовавшись доверием пожилого родственника, мужчина завладел его банковской картой и получил доступ к денежным средствам.

"Как установлено на первоначальном этапе расследования, в течение месяца подозреваемый распоряжался деньгами пенсионера по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

Когда пожилой мужчина потребовал вернуть деньги, племянник этого не сделал. После этого пенсионер обратился за помощью в полицию.

"По данному факту начато досудебное расследование по признакам мошенничества. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины, его причастность к совершению преступления проверяется. Проводятся необходимые следственные действия", – добавили в полиции.

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