Акмолинец обокрал пожилого дядю, который приютил его после семейной трагедии
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Около 400 тысяч тенге похитил 34-летний житель Акмолинской области у собственного пожилого дяди. Воспользовавшись доверием пенсионера, мужчина забрал его банковскую карту и целый месяц распоряжался чужими сбережениями, передает Zakon.kz.
Об этом 1 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. Потерпевший рассказал, что после смерти его сестры племянник переехал жить к нему, чтобы помогать по хозяйству.
По предварительным данным, воспользовавшись доверием пожилого родственника, мужчина завладел его банковской картой и получил доступ к денежным средствам.
"Как установлено на первоначальном этапе расследования, в течение месяца подозреваемый распоряжался деньгами пенсионера по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч тенге", – говорится в сообщении.
Когда пожилой мужчина потребовал вернуть деньги, племянник этого не сделал. После этого пенсионер обратился за помощью в полицию.
"По данному факту начато досудебное расследование по признакам мошенничества. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины, его причастность к совершению преступления проверяется. Проводятся необходимые следственные действия", – добавили в полиции.
Ранее мошенники украли у супругов-пенсионеров из Москвы свыше 30 млн рублей (около 155 млн тенге), заманив 78-летнюю женщину в фейковый чат "Поликлиника".
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