Уроженка Казахстана, но гражданка Кыргызстана: МИД РК уточнил данные о нападении на Северном Кипре

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

3 августа 2026 года в одном из супермаркетов на Северном Кипре неизвестный мужчина напал с ножом на посетительницу. В местных СМИ заявляли, что пострадавшая является гражданкой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана сразу же уточнили, что дипломаты выясняют детали случившегося. Немного позднее в ведомстве опубликовали дополнительные сведения. Выяснилось, что пострадавшая не является гражданкой Казахстана. "Кипрская сторона предоставила официальные сведения относительно гражданства лица, ставшего участником инцидента на Северном Кипре. В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызстана". Пресс-служба МИД РК Стоит отметить, что после нападения на девушку с ножом мужчина нанес ранения самому себе. Их госпитализировали. Полицейские сейчас устанавливают, что стало причиной жестокого инцидента.

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