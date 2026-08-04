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Происшествия

Уроженка Казахстана, но гражданка Кыргызстана: МИД РК уточнил данные о нападении на Северном Кипре

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
3 августа 2026 года в одном из супермаркетов на Северном Кипре неизвестный мужчина напал с ножом на посетительницу. В местных СМИ заявляли, что пострадавшая является гражданкой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана сразу же уточнили, что дипломаты выясняют детали случившегося.

Немного позднее в ведомстве опубликовали дополнительные сведения.

Выяснилось, что пострадавшая не является гражданкой Казахстана.

"Кипрская сторона предоставила официальные сведения относительно гражданства лица, ставшего участником инцидента на Северном Кипре. В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызстана".Пресс-служба МИД РК

Стоит отметить, что после нападения на девушку с ножом мужчина нанес ранения самому себе. Их госпитализировали. Полицейские сейчас устанавливают, что стало причиной жестокого инцидента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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