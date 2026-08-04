22-летнюю казахстанку тяжело ранили в супермаркете на Северном Кипре
Фото: pixabay
В супермаркете на Северном Кипре тяжело ранили 22-летнюю казахстанку, сообщает Zakon.kz.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях. Известно, что 3 августа 2026 года мужчина напал на девушку с ножом, после чего нанес ранения самому себе. Их госпитализировали.
В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана на запрос уточнили, что осведомлены о произошедшем.
"В настоящее время казахстанские дипломаты выясняют детали случившегося и находятся на связи с местными компетентными органами. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных сведений".Пресс-служба МИД РК
Также сказано, что данный вопрос находится на контроле министерства.
В конце июля стало известно, что в столице Сербии погибла казахстанка.
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